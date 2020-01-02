СМИ опубликовали список главных провалов ФБК в 2019 году

Редакция Nation News опубликовала топ самых провальных для ФБК событий в ушедшем 2019 году. Активисты «боролись за прекрасную Россию будущего», применяя традиционные для своей деятельности скандальные и агрессивные методы, которые не всегда законны. За минувший год блогер Алексей Навальный и его команда растеряли сторонников, утратили доверие тех, кто верил в их фейковые «расследования», и вызвали к себе множество вопросов.

Основным для ФБК событием в ушедшем году стало включение в реестр иностранных агентов. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы по требованию министерства юстиции РФ. Навальный и его команда занимались политической деятельностью, а также получали на это деньги из-за рубежа, что и стало основной причиной попадания в список. «Навальнисты» получали огромные суммы из-за границы в преддверии очередных «расследований», а биткоин-кошельки постоянно пополнялись криптовалютой.

Кроме того, Навального и его сторонников поддерживал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон, который приезжал летом 2019 года в Москву, чтобы провести инструктажи для организаторов незаконных акций, которые прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома в регистрации нескольких «оппозиционных» кандидатов в Мосгордуму.

Кандидаты от ФБК были уличены в подделке подписей в подписных листах, чем они занимались вместо того, чтобы грамотно выстраивать предвыборную кампанию и работать с избирателями. Жители ряда столичных округов рассказывали, что сторонники Навального даже не появлялись в их районе. Вместо этого ФБК открыли целую «фабрику рисовальщиков», которые занимались подделками подписей. Среди фальшивок нашли подписные листы с данными тех людей, кто уже давно умер. Из-за этого Мосгоризбирком вынужден был отказать в регистрации кандидатов.

Главными организаторами серии незаконных акций в российской столице летом 2019 года стали Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Леонид Волков, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Ряд участников акций вел себя крайне агрессивно, за что они были задержаны и даже получили реальные сроки. При этом в ФБК никто особо не интересовался тем, что сторонники Навального проводят время за решеткой.

В частности, 3 сентября суд зачитывал приговор активистам митингов Даниилу Беглецу, Ивану Подкопаеву и блогеру Владиславу Синице, а сотрудники ФБК в это время гуляли на корпоративе и выкладывали в соцсети кадры своего веселья.

Похожая ситуация произошла недавно, когда уклониста от армии сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова забрали на срочную службу, а Навальный и компания закатили новогоднюю вечеринку, для вида пару дней повозмущавшись в соцсетях, что Шаведдинова «похитили».