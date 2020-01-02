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10:09   2 Января 2020
Россия

Обстрел жилого дома петардами в Уфе попал на видео

Обстрел жилого дома петардами в Уфе попал на видео

Обстрел жилого дома петардами в Уфе попал на видео. Запись опубликовали местные СМИ.

Очевидцы засняли, как неизвестные запускали петарды прямо по жилому дому. Снаряды попадали в окна и на балконы и там взрывались.

В уфимских группах в соцсетях пишут, что обстрел мог получиться случайно, потому что коробка с петардами наклонилась и снаряды полетели не в воздух, а в дом. На второй части видеозаписи видно, как к месту запуска фейерверка пытается добежать человек.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #уфа #новый год #петарды #фейерверк

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