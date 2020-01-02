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9:52   2 Января 2020
Россия

Законопроект об обязательной эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций разработали в МЧС

Законопроект об обязательной эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций разработали в МЧС

Законопроект об обязательной эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций разработали в МЧС. Проект закона размещен на портале проектов нормативных актов.

Согласно предложениям МЧС, россиян могут обязать самостоятельно эвакуироваться из зон ЧС в случае получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуацию. Решение об эвакуации людей будут принимать члены муниципальных, региональных или правительственных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Также законопроект обяжет должностных лиц и организации своевременно информировать о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. За невыполнение требований предлагается привлекать к административной ответственности.

Если законопроект примут, то он начнет свое действие в апреле 2020 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #происшествия #чп #эвакуация #общество

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