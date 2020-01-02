Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к РФ

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил о территориальных претензиях к РФ. Об этом он сообщил в своем новогоднем поздравлении.

По словам Хенна Пыллуааса, Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами. Политик напомнил, что договор был подписан сто лет назад, а после восстановления независимости Эстонию признали правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

«Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН», — заявил спикер эстонского парламента.

Несколько месяцев назад Хенн Пыллуаас требовал от России «вернуть» Эстонии «аннексированные территории». В Кремле такие слова назвали неприемлемыми.