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 Курдские радикалы убили офицера сирийской армии и ранили нескольких солдат в Хаме

Курдские радикалы убили офицера сирийской армии и ранили нескольких солдат в Хаме
9:13   2 Января 2020
Весь мир

Курдские радикалы убили офицера сирийской армии и ранили нескольких солдат в Хаме

Курдские радикалы убили офицера сирийской армии и ранили нескольких солдат в Хаме

Курдские радикалы убили офицера сирийской армии и ранили нескольких солдат в провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Местные жители рассказали, что слышали звуки стрельбы из артиллерийских и ракетных установок около поселков Маар-Хатат и Майдан-Газаль. Сейчас в этих районах находятся джихадисты, которые прячутся там от сирийской армии, сбежав из Идлиба.

Курдские радикалы нанесли ракетные удары по поселкам, где живут мирные сирийцы, а также по линиям обороны правительственных сил Сирии. В ходе обстрела убит один офицер армии Сирии, еще несколько солдат ранены.

Кроме того, курдские террористы нанесли ракетные удары по лагерю САА Джурин и окрестностям города Скальбия. В ответ правительственная армия Сирии также открыла огонь по джихадистам.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #курды #весь мир #армия сирии

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