Жилой дом загорелся в Астрахани

Трехэтажный жилой дом в Астрахани горит на площади 800 квадратных метров, сообщает областной главк МЧС.

Сообщение о возгорании дома в Кировском районе поступило в 4:43 (3:43 мск). По адресу улица Советская, 22 загорелся трехэтажный многоквартирный дом. Огнем охвачено 800 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный, третий ранг пожара.

На месте от МЧС работают два десятка единиц спецтехники и 58 человек личного состава. Восемь человек эвакуированы спасателями из дома, их временно разместят в здании ближайшего лицея.

Загоревшееся жилое кирпичное здание примыкает к двухэтажному дому Максимовой, который был построен во второй половине 19 века и является памятником архитектуры и градостроительства. В здании находится салон красоты «На Советской».

Ранее сообщалось, что в Астрахани четыре человека пострадали из-за обрушения пола в кафе.