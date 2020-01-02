Жертвами наводнения в Индонезии стал 21 человек

Число жертв наводнения в столице Индонезии и прилегающей к ней местности увеличилось до 21. Об этом сообщает представитель министерства общественных дел Йоко Хариянто.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

По информации Reuters, в результате стихийного бедствия были эвакуированы более 30 тысяч человек. Наблюдаются сбои в электроснабжении и транспорта.

Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово накануне заявил, что по меньшей мере в девяти десятках районов страны с кануна Нового года продолжаются сильные дожди. Многие реки вышли из своих берегов.

Из-за ЧП нарушена работа общественного транспорта в Джакарте, в городе были закрыты некоторые железнодорожные путы. Так, в аэропорту имени Халима Перданакусумы, который обслуживает коммерческие и военные самолеты, были отменены рейсы. Многие из них были переведены в международный аэропорт Сукарно Хатта.