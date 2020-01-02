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 Вертолет с начальником генштаба Тайваня совершил вынужденную посадку

Вертолет с начальником генштаба Тайваня совершил вынужденную посадку
6:58   2 Января 2020
Весь мир

Вертолет с начальником генштаба Тайваня совершил вынужденную посадку

Вертолет с начальником генштаба Тайваня совершил вынужденную посадку

Вертолет министерства обороны Тайваня с высокопоставленными военными пропал с радаров. Об этом сообщает газета Global Times.

Отмечается, что связь с вертолетом Black Hawk была утрачена утром в четверг. На борту воздушного судна находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе включая начальника генерального штаба генерал-полковника Шэнь Имина.

По предварительным данным, около 9:00 по местному времени вертолет вынужденно приземлился в одном из горных районов около города Илань. На место инцидента направляются спасатели.

Издание Taiwan News позже уточнило, что десять из 13 человек на борту были найдены живыми.

Представитель тайваньского министерства сообщил на пресс-конференции, что Шэнь Имин был в числе тех, кого обнаружили живыми. На место инцидента прибыл министр обороны Янь Дэфа для контроля за спасательной операцией.

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Автор: Олег Королев
#вертолет #тайвань

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