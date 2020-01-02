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Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

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6:24   2 Января 2020
Весь мир

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года больше не будут использовать название «Голландия» официально. Об этом сообщает радиостанция NOS.

Теперь частные компании и местные власти, вузы и печатные издания должны будут использовать название «Нидерланды». Правительство считает, что данная мера позволит избавиться Нидерландам от образа страны, связанной с проституцией и наркотиками.

Власти страны считают, что данное решение перераспределит поток туристов, поскольку сейчас большинство их посещают историческую Голландию - Амстердам, Харлем и Гаагу.

Ожидается, что реформа названия обойдется бюджету страны в 200 тысяч евро.

Ранее власти Амстердама заявили о намерении отказаться от названия «Квартал красных фонарей», вернув району историческое название «Де Валлен».

Историческая Голландия не справляется с потом туристов. Национальный Совет по туризму Нидерландов выразил надежду, что туристы станут посещать нестандартные направления, поскольку некоторые особенно популярные места успели пострадать от их наплыва.

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Автор: Олег Королев
#нидерланды #голландия

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