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 Русская община в сирийском городе Алеппо встретила Новый год

Русская община в сирийском городе Алеппо встретила Новый год

6:01   2 Января 2020
Весь мир

Русская община в сирийском городе Алеппо встретила Новый год

Русская община в сирийском городе Алеппо встретила Новый год

Русская община в сирийском городе Алеппо с концертом встретила Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

До начала войны в 2011 году русская община в Алеппо была одной из крупнейших в Сирии, здесь проживали более семи тысяч соотечественников и граждан стран СНГ. Сейчас в городе остается около четырехсот человек. Представители общины отмечают, что в последние годы люди начали постепенно возвращаться в город.

Российские военные приехали к соотечественникам с подарками. Поскольку община многонациональная, представители российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев поздравили людей сразу на нескольких языках, а с пожеланиями обратились уже на русском.

Представитель ЦПВС Петр Вангели пожелал жителям Алеппо крепкого здоровья, счастья, радости и исполнения желаний.

«В новом году будем вместе строить новый красивый город Алеппо»,  — отметил он.

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Автор: Олег Королев
#сирия #алеппо #новый год

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