МЧС РФ предложило в обязательном порядке эвакуировать россиян из зон ЧС

МЧС РФ разработало законопроект, обязывающий россиян эвакуироваться из зон ЧС при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.

Поправки в закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» нацелены на повышение оперативности реагирования на инциденты и возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС, а также введение ответственности за несвоевременное информирование. Ожидается, что они вступят в силу в апреле.

Решения об эвакуации будут принимать комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности - как региональные, так и правительственные и муниципальные. При этом правительство должно будет устанавливать порядок проведения эвакуационных мероприятий, который позволит определить алгоритм действий населения и органов власти.

Проект изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.