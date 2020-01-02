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«Нафтогаз» остался недовольны участием в сделке с «Газпромом», заявил Коболев

«Нафтогаз» остался недовольны участием в сделке с «Газпромом», заявил Коболев

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5:10   2 Января 2020
Весь мир

Поклонскую рассмешило желание Сенцова прогуляться по проспекту Бандеры

Поклонскую рассмешило желание Сенцова прогуляться по проспекту Бандеры

Депутат ГД РФ Наталья Поклонская высмеяла заявления украинского активиста Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта и выпущенного на свободу в ходе взаимного с Украиной освобождения заключенных.

Ранее Сенцов выразил жаление погулять по проспекту, которому было бы присвоено имя идеолога радикального украинского национализма Степаны Бандеры.

На своей странице «ВКонтакте» Поклонская задалась вопросом о том, зачем Сенцову ограичиваться лишь прогулками. Она с иронией отметила, что активисту стоит посвятить жизнь своему герою - например, построить маленькую тюрьму и назвать ее в честь Бандеры.

Поклонская отметила, что соседом Сенцова по такой тюрьме стал бы бывший президент Украины Петр Порошенко.

Степан Бандера – глава так называемой Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА признано в РФ экстремистской организацией и запрещена. Бывший президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал организации статус «борцов за независимость». Известно, что на счету организации тысячи убитых, в том числе - украинцев.

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Автор: Олег Королев
#поклонская #бандера #сенцов

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