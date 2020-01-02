Поклонскую рассмешило желание Сенцова прогуляться по проспекту Бандеры

Депутат ГД РФ Наталья Поклонская высмеяла заявления украинского активиста Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта и выпущенного на свободу в ходе взаимного с Украиной освобождения заключенных.

Ранее Сенцов выразил жаление погулять по проспекту, которому было бы присвоено имя идеолога радикального украинского национализма Степаны Бандеры.

На своей странице «ВКонтакте» Поклонская задалась вопросом о том, зачем Сенцову ограичиваться лишь прогулками. Она с иронией отметила, что активисту стоит посвятить жизнь своему герою - например, построить маленькую тюрьму и назвать ее в честь Бандеры.

Поклонская отметила, что соседом Сенцова по такой тюрьме стал бы бывший президент Украины Петр Порошенко.

Степан Бандера – глава так называемой Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА признано в РФ экстремистской организацией и запрещена. Бывший президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал организации статус «борцов за независимость». Известно, что на счету организации тысячи убитых, в том числе - украинцев.