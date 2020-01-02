«Нафтогаз» остался недовольны участием в сделке с «Газпромом», заявил Коболев

«Нафтогаз» «не в восторге» от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По словам Коболева, с точки зрения законодательства и регуляторных актов, украинские законы еще не соответствуют европейским. Он отметил, что «Газпром», зная об этом, не был готов брать на себя данные риски, из-за чего их на себя взял «Нафтогаз», который выступил в качестве буфера между Украиной и российской компанией.

Коболев заявил, что подобные риски для украинской компании привычны, однако в компании не в восторге от предлагаемого варианта.

30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа, в том числе пятилетний контракт на транзит российского газа. Одним из ключевых условий был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ею должна будет создана отдельная компания-оператор. В среду Коболев сообщил, что отделение от «Нафтогаза» оператора ГТС завершено.