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«Нафтогаз» остался недовольны участием в сделке с «Газпромом», заявил Коболев

«Нафтогаз» остался недовольны участием в сделке с «Газпромом», заявил Коболев

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4:41   2 Января 2020
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» остался недовольны участием в сделке с «Газпромом», заявил Коболев

«Нафтогаз» остался недовольны участием в сделке с «Газпромом», заявил Коболев

«Нафтогаз» «не в восторге» от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По словам Коболева, с точки зрения законодательства и регуляторных актов, украинские законы еще не соответствуют европейским. Он отметил, что «Газпром», зная об этом, не был готов брать на себя данные риски, из-за чего их на себя взял «Нафтогаз», который выступил в качестве буфера между Украиной и российской компанией.

Коболев заявил, что подобные риски для украинской компании привычны, однако в компании не в восторге от предлагаемого варианта.

30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа, в том числе пятилетний контракт на транзит российского газа. Одним из ключевых условий был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ею должна будет создана отдельная компания-оператор. В среду Коболев сообщил, что отделение от «Нафтогаза» оператора ГТС завершено.

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Автор: Олег Королев
#нафтогаз #газпром

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