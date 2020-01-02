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4:15   2 Января 2020
Весь мир

Белый дом запретит в США продажу части ароматизированных смесей для вейпов

Белый дом запретит в США продажу части ароматизированных смесей для вейпов

Белый дом намерен запретить продажу в США части смесей для электронных сигарет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источники рассказали, что запрет не будет касаться смесей с ментоловыми и табачными ароматическими добавками.

По данным телеканала, в администрации полагают, что необходимо провести дополнительные исследования данной продукции. После этого их вновь смогут разрешить продавать.

В публикации CNN отмечается, что в сентябре власти США рассматривали возможность принятия более жестких мер. Так, Белый дом мог запретить продажу всех смесей, кроме продукции с табачными аромадобавками. По данным телеканала, советники Трампа отговорили его от этого, поскольку данный шаг может негативно повлиять на его популярность среди избирателей.

Согласно данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, на ноябрь в США был зарегистрирован 2051 случай легочного заболевания, связанного с электронными сигаретами и вейпами. При этом 39 пострадавших скончались.

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Автор: Олег Королев
#сша #электронные сигареты #вейпы

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