Стоимость бензина в Латвии резко подскочила за одну ночь

Акцизный налог на топливо и отдельные табачные изделия в Латвии резко возрос с 1 января, сообщает skaties.lv со ссылкой на минфин страны.

Так, акцизный налог для жителей Латвии на не содержащий свинец бензин поднялся с 476 до 509 евро за тысячу литров. На смесь этилового спирта и бензина E85 налог возрос с 142,8 до 152,7 евро за тысячу литров.

В свою очередь акциз на керосин, смесь рапса и дизтоплива, а также мазут подняли с 372 до 414 евро за тысячу литров.

Акциз на тонну нефтяного газа вырос с 244 до 285 евро. Также поднят налог на дизельное биотопливо - с 55,8 евро до 62,1.

Служба Госдоходов Латвии ожидает, что в связи с мерами правительства страны стоимость бензина вырастет на четыре евроцента за литр, на дизтопливо - на пять центов, на нефтяной газ - на три евро. При этом сами жители страны фиксируют удорожание в рознице на сумму более десяти центов.