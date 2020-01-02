Госбюро расследований Украины рассказало о собственном кризисе

Государственное бюро расследований Украины заявило о кризисных явлениях в своей деятельности. Об этом говорится в заявлении на сайте украинского ведомства.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора бюро, назначив врио руководителя Ирину Венедиктову - депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа».

В заявлении Госюро говорится, что во время ознакомления с работой были выявлены «существенные нарушения» как в организации работы подразделений, так и взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением.

Также Госбюро пригласило общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы подразделений следствия и оперативной работы.

Подчеркивается, что ведомство ожидает информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах и коррупционных связях.