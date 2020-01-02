Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой эпохи СССР»

Украинский телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского за его новогоднее выступление «отрыжкой советской эпохи». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Дроздова, «хорошо и даже полезно» знать о том, кто возглавляет страну. Он назвал Зеленского «убожеством», а его сторонников - «беспринципными убожествами».

«Он – концентрированная отрыжка советской эпохи», - заявил телеведущий, к комментируя новогоднее обращение Зеленского к жителям Украины. Также Дроздов заявил, что президент страны является «врагом государства».

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению. Во время выступления он несколько раз переходил на русский и крымско-татарские языки.

Дроздов неоднократно делал провокационные заявления в адрес жителей страны. Он назвал украинцев «нацией болванов» и сравнил жителей Донбасса с животными, назвав русскоязычное население «залогом войны».