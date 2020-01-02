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 Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой эпохи СССР»

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой эпохи СССР»
2:42   2 Января 2020
Весь мир

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой эпохи СССР»

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой эпохи СССР»

Украинский телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского за его новогоднее выступление «отрыжкой советской эпохи». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Дроздова, «хорошо и даже полезно» знать о том, кто возглавляет страну. Он назвал Зеленского «убожеством», а его сторонников - «беспринципными убожествами».

«Он – концентрированная отрыжка советской эпохи», - заявил телеведущий, к комментируя новогоднее обращение Зеленского к жителям Украины. Также Дроздов заявил, что президент страны является «врагом государства».

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению. Во время выступления он несколько раз переходил на русский и крымско-татарские языки.

Дроздов неоднократно делал провокационные заявления в адрес жителей страны. Он назвал украинцев «нацией болванов» и сравнил жителей Донбасса с животными, назвав русскоязычное население «залогом войны».

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Автор: Олег Королев
#украина #зеленский

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