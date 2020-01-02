Британия призвала обсудить в СБ ООН ситуацию в Идлибе после успехов сирийской армии

Великобритания запросила проведение обсуждения в СБ ООН ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совете Безопасности.

Собеседник агентства рассказал, что британская сторона направила запрос на проведение консультаций по ситуации в Идлибе. Также это предложение поддержали США. На данный момент дата заседания не проведена - оно может состояться как на текущей неделе, так и на следующей.

Генштаб ВС Сирии сообщил 24 декабря об освобождении более четырех десятков деревень в провинции Идлиб во время начатой 19 декабря военной операции, а также призвал мирных жителей покидать поселения, удерживаемые боевиками. В числе освобожденных поселений - такие стратегические важные пункты, как деревня Джарджаназ (находится в 10 километрах от города Маарет-Нууман, который удерживается боевиками уже семь лет).