Помпео резко осудил нападение протестующих на посольство США в Ираке

Американский госсекретарь Майк Помпео в телефонной беседе с премьером Ирака Аделем Абд аль-Махди осудил предновогоднее нападение на посольство США в Багдаде.

В заявлении официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус говорится, что Помпео в беседе с иракским премьером «осудил самым жестким образом» террористическую атаку на посольство США в Багдаде 31 декабря. Подчеркивается, что за произошедшем якобы стоял Иран.

При этом Помпео отметил принятые иракскими властями меры. Также он напомнил, что у Ирака есть обязательство защищать дипломатическую миссию США на своей территории.

Во вторник протестующие попытались прорваться через главные ворота посольства США в столице Ирака. Акции протеста возле диппредставительства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов местной шиитской группировки.