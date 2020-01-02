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2:03   2 Января 2020
Весь мир

Помпео резко осудил нападение протестующих на посольство США в Ираке

Помпео резко осудил нападение протестующих на посольство США в Ираке

Американский госсекретарь Майк Помпео в телефонной беседе с премьером Ирака Аделем Абд аль-Махди осудил предновогоднее нападение на посольство США в Багдаде.

В заявлении официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус говорится, что Помпео в беседе с иракским премьером «осудил самым жестким образом» террористическую атаку на посольство США в Багдаде 31 декабря. Подчеркивается, что за произошедшем якобы стоял Иран.

При этом Помпео отметил принятые иракскими властями меры. Также он напомнил, что у Ирака есть обязательство защищать дипломатическую миссию США на своей территории.

Во вторник протестующие попытались прорваться через главные ворота посольства США в столице Ирака. Акции протеста возле диппредставительства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов местной шиитской группировки.

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Автор: Олег Королев
#ирак #посольство сша #помпео

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