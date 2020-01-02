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1:50   2 Января 2020
Весь мир

Жертвами инцидентов со стрельбой в новогоднюю ночь в США стали десять человек

Жертвами инцидентов со стрельбой в новогоднюю ночь в США стали десять человек

Десять человек стали жертвами инцидентов со стрельбой в новогоднюю ночь в США. Об этом пишет газета USA Today.

По информации издания, в основном стрельба случалась в ночных клубах. Так, жертвами стрельбы в ходе празднования в Орландо (штат Флорида) стали двое человек. В штате Техас при стрельбе в ночном клубе также погибли два человека.

Также жертвами стрельбы в баре американского штата Виргиния стали семь человек. При нападениях со стрельбой также погибли несколько человек в городах Сент-Луис и Филадельфия.

По информации газеты, волна нападений со стрельбой перед праздником подвела итоги года, который стал рекордным по числу массовых убийств. Так, за 2019 год в США злоумышленники совершили более сорока массовых убийств, что стало рекордом за последние 50 лет.

Ранее два человека погибли при стрельбе в одной из церквей Техаса.

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Автор: Олег Королев
#сша #стрельба

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