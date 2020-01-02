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1:27   2 Января 2020
Весь мир

Генсек ООН надеется, что КНДР не начнет ядерные испытания

Генсек ООН надеется, что КНДР не начнет ядерные испытания

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил беспокойство в связи с заявлением Северной Кореи о прекращении моратория на ядерные испытания.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что по итогам пленума ЦК Трудовой партии Кореи было принято решение, согласно которому Пхеньян продолжит разработку стратегического оружия. Он отметил, что это продолжится до момента, когда враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена. Также северокорейский лидер заявил, что в ближайшее время представит новое стратегическое оружие.

В заявлении Гутерреша говорится, что он обеспокоен заявлением КНДР, которое свидетельствует о прекращении моратория на ракетные и ядерные испытания.

Гутерреш также заявил, что очень надеется на то, что в соответствии с резолюциями СБ ООН испытания не возобновятся. Он отметил, что нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено.

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Автор: Олег Королев
#кндр #оон #ядерные испытания

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