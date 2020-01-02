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 Сирийские провинции Латакия, Идлиб и Алеппо оказались под обстрелом боевиков

Сирийские провинции Латакия, Идлиб и Алеппо оказались под обстрелом боевиков
1:09   2 Января 2020
Весь мир

Сирийские провинции Латакия, Идлиб и Алеппо оказались под обстрелом боевиков

Сирийские провинции Латакия, Идлиб и Алеппо оказались под обстрелом боевиков

Боевики незаконных бандформирований за последние сутки обстреляли ряд населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

По данным ЦПВС, всего за день было зафиксировано десть обстрелов.

Боевики открывали огонь по трем населенным пунктам в провинции Алеппо (город Алеппо, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри), по двум в провинции Латакия (Нахшебба, Сараф), а также по четырем в провинции Идлиб (Зайтуна, Хан-Шейхун, Тертиях, Телль-Кальбе).

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии призывает незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и следовать пути мирного урегулирования в той местности, которая им подконтрольна.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака.

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Автор: Олег Королев
#сирия #цпвс

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