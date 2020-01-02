Российская военная полиция провела патрулирование по четырем маршрутам в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

Усилиями РФ продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября минувшего года.

Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование по четырем маршрутам: Кашимилия - электростанция Мабрук и Айн-Иса - электростанция Мабрук в провинции Хасака, а также Аджами - Авшария и Аджами - Мембидж в провинции Алеппо.

Отмечается, что на территории идлибской зоны деэскалации все еще продолжаются нарушения перемирия со стороны боевиков. Всего за минувшие сутки было зафиксировано десять обстрелов.

22 октября прошедшего года российский лидер Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи согласовали меморандум, который ознаменовал завершение турецкой военной операции против курдских боевиков.

С 23 октября Россия и Сирия взяли под свой контроль вывод незаконных вооруженных формирований курдов. На следующем этапе Турция, Россия и Сирия начали проводить совместное патрулирование в зоне безопасности.