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Сирийские провинции Латакия, Идлиб и Алеппо оказались под обстрелом боевиков
0:27   2 Января 2020
Весь мир

Курдские боевики совершили диверсию против протурецких сил в сирийской провинции Алеппо

Курдские боевики совершили диверсию против протурецких сил в сирийской провинции Алеппо

Вооруженные формирования курдов взяли на себя ответственность за диверсии против протурецких сил на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Курдские боевики из группировки «Освободительных сил Африна» заявили, что во время вылазок в ночь с 30 на 31 декабря в районе города Аль-Баб в провинции Алеппо им удалось уничтожить семерых человек из числа протурецкого ополчения. По данным портала Anha News, в ответ протурецкие отряды открыли огонь по опорным пунктам курдов-боевиков в районе поселения Шара.

В кантоне Африн и прилегающих к нему районах сохраняется активности отдельных отрядов радикалов, которые совершают вылазки с целью дестабилизации ситуации в регионе.

Также сообщается, что в Дейр-эз-Зор прибыла колонна грузовиков с грузом от международной коалиции для курдских «Демократических сил Сирии» (SDF). Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что кроме техники геологической разведки и бурения, курды получили от коалиции боеприпасы и бронированные автомобили.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды

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