Помпео перенес визиты на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за беспорядков в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео отложил свою поездку на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за беспорядков около посольства США в Багдаде. Об этом рассказал представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео вынужден отложить свой визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за необходимости находиться в Вашингтоне и следить за текущей ситуацией в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке», — приводит ее слова агентство Франс Пресс.

Изначальное визит на Украину планировался на 3 января. По словам представителя госдепартамента, новые даты визита будут определены в ближайшее время.

Сегодня МИД Узбекистана сообщил, что визит Помпео в Узбекистан перенесли с 5-6 января на более поздний срок по взаимной договоренности.

Ранее стало известно, что у посольства США начались беспорядки после похорон членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которые погибли от ударов американских беспилотников. Полиция США применила слезоточивый газ и сделала несколько выстрелов воздух, от чего пострадали около 20 участников акции.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решительно осуждает нападение посольство США в Багдаде.