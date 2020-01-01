Все новорожденные в Латвии с 1 января получают гражданство этой страны

Закон, по которому дети неграждан Латвии автоматически получают гражданство страны, вступил в силу с 1 января.

5 ноября закон «О прекращении присвоения статуса неграждан новорожденным детям с 1 января 2020 года» подписал президент Латвии Эгилс Левитс, однако инициатива принадлежала бывшему президенту Латвии Раймондсу Вейонису.

Ранее ребенок неграждан Латвии мог получить гражданство Латвии, если один из родителей выскажет такое желание.

Посольство РФ в Латвии положительно отреагировало на инициативу. В ведомстве отметили, что такой шаг поможет искоренить массовое безгражданство в Латвии и призвали Ригу не останавливаться на достигнутом.

В Латвии проживает почти два миллиона человек, из которых около 40% – русскоязычные. Более 252 тысяч человек из них – неграждане Латвии.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане в Латвии были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.

Неграждане в Латвии появились в 1991 году после выхода республики из СССР. Неграждане не могут голосовать на выборах, а также не могут баллотироваться в органы власти или принимать участие в референдумах.