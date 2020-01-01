Жители сирийской провинции Эс-Сувейда получили новогодние подарки от российских военных

Жители населенного пункта Абу- Аль-Харат и окрестных деревень из сирийской провинции Эс-Сувейда получили новогодние подарки от российских военных и фонда им.Героя России Ахмата Кадырова.

Накануне Нового года сирийцы получили продуктовые наборы, теплые вещи, предметы первой необходимости. Школьникам подарили портфели с канцелярскими принадлежностями, кроме того, все дети получили сладости.

В рамках гуманитарной акции жители смогли получить военную помощь у российских военных врачей.

Безопасность и правопорядок обеспечивала военная полиция.

Жители Абу Аль-Харата горячо благодарили россиян, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, благотворительные организации и религиозные объединения регулярно доставляют гуманитарную помощь пострадавшим от терроризма сирийцам. Так, недавно продуктовые наборы и теплые вещи доставили жителям северной части сирийской провинции Хасака, которую не так давно освободили от курдских радикалов.