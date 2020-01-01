Сотрудников эстонского Sputnik вынудили уволиться из-за угрозы об уголовном преследовании

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21:14   1 Января 2020
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Сотрудники агентства Sputnik в Эстонии разорвали трудовые отношения с МИА «Россия сегодня» с 1 января из-за давления властей. Об этом сообщила руководитель постоянного представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии Елена Чернышевская.

«С 1 января нас лишили возможности работать для вас», – говорится в сообщении на сайте эстонского бюро Sputnik.

По словам Чернышевской, департамент полиции и погранохраны поставил перед сотрудниками ультиматум: либо они больше не работают в Sputnik Эстония, либо на них заведут уголовные дела. Она отметила, что сотрудники долго обсуждали ситуацию, но пришли к выводу, что «нельзя рисковать судьбами людей», поэтому решили разорвать отношения с МИА «Россия сегодня».

При этом она добавила, что сайт эстонского бюро Sputnik продолжит работать.

«Мы постараемся восстановить работу максимально быстро», – сказала она.

Чернышева рассказала, что сражаясь за право работать – сотрудники сражаются за право эстонских читателей знать, что происходит в мире.

«Это называется «свобода слова». К сожалению, у нас в Эстонии сегодня ее нет», – констатировала она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала «комплексный и интересный ответ» всем тем, кто стоит за притеснением журналистов в эстонском «Спутнике».

В декабря сотрудники эстонского «Спутника» получили письма, в которых правоохранительные органы обещали возбудить против журналистов уголовные дела. Ранее местные филиалы заморозили переводы денег на счета бюро, а арендодатель потребовать освободить офис в Таллине. Эстонские власти оправдали свои угрозы тем, что якобы сотрудникам могут грозить санкции из-за того, что гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев попал в санкционный список.

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Автор: Алина Бранцевич
#эстония #sputnik

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