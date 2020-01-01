Глава Евросовета решительно осудил беспорядки у посольства США в Багдаде

Глава Евросовета Шарль Мишель решительно осуждает нападение посольство США в Багдаде. Об этом глава ЕС написал на своей странице в Twitter.

«Я решительно осуждаю нападение на посольство в Багдаде и призываю к деэскалации и уважению международного права. Мы внимательно следим за ситуацией», — написал он.

Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которые погибли от ударов американских беспилотников. Отмечается, что участники акции протеста подожгли часть внешней стены у здания посольства США и забросали территорию ведомства бутылками с зажигательной смесью.