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20:10   1 Января 2020
Весь мир

Посольство США в Багдаде просит американцев не подходить к зданию из-за митингов

Посольство США в Багдаде просит американцев не подходить к зданию из-за митингов

Посольство Америки в Багдаде заявило, что все консульские операции приостановлены из-за беспорядков около посольства. Более того, в посольстве посоветовали гражданам США не приближаться к ведомству.

«Из-за нападений боевиков на территорию посольства США вся консульская работа приостановлена до дальнейшего уведомления. Все намечавшиеся встречи отменяются. Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству», – говорится в релизе на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что военные США применили слезоточивый газ против гражданских, которые вышли на митинг около американского посольства в Багдаде. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которые погибли от ударов американских беспилотников.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #ирак #багдад #ближний восток

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