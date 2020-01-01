Посольство США в Багдаде просит американцев не подходить к зданию из-за митингов

Посольство Америки в Багдаде заявило, что все консульские операции приостановлены из-за беспорядков около посольства. Более того, в посольстве посоветовали гражданам США не приближаться к ведомству.

«Из-за нападений боевиков на территорию посольства США вся консульская работа приостановлена до дальнейшего уведомления. Все намечавшиеся встречи отменяются. Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству», – говорится в релизе на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что военные США применили слезоточивый газ против гражданских, которые вышли на митинг около американского посольства в Багдаде. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которые погибли от ударов американских беспилотников.