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19:52   1 Января 2020
Россия

Уголовное дело возбудили против кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак

Уголовное дело возбудили против кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак

СК возбудил уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, которого подозревают в убийстве двух своих собак.

«В отношении одного из депутатов законодательного собрания Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества)», — говорится в сообщении на сайте СУСК по региону.

По мнению следствия, депутат застрелил из ружья двух охотничьих собак «из хулиганских побуждений без значительного повода» в Зуевском районе.

Следователи отметили, что подозреваемый является действующим депутатом.

«Законодательное собрание Кировской области безусловно осуждает жестокое обращение с животными», — сказано в сообщении на сайте заксобрания.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван защищать животных от жестоко обращения.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #депутат #убийство животных

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