Оппозиционные «Ведомости» предложили на роль «Человека года» осужденного за участие в беспорядках Константина Котова и экстремиста Егора Жукова. ФАН предлагает выбрать «Человека года» из семерки самых смелых претендентов.

Лейтенант полиции Михаил Гадеев патрулировал Заводской район города Саратова вместе с напарником 21 декабря. Полицейские остановили двух подозрительных мужчин, один из них выстрелил Гадееву в грудь. Раненный Гадеев с помощью напарника сумел обезоружить и задержать преступника. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь 28-летнего лейтенанта, у которого остались жена и дочь. Лейтенанта посмертно представили к Ордену Мужества.

19 декабря одиночка Евгений Манюров открыл стрельбу в Москве на Лубянке и ранил пять человек. Сотрудники ФСБ Альберт Слепов и Вельдян Мухтаров погибли, прикрывая собой других людей от пуль. Оппозиционеры часто критикуют силовиков, однако такие смелые подвиги стражей порядка доказывают, что эти люди каждый день рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность окружающих.

Ученик 10 класса из Иркутска Вячеслав Дорошенко 26 ноября шел по улице и услышал, как девочку насильно заталкивают в машину. Не растерявшись, школьник окликнул прохожего – Глеба Сизых – и вместе они догнали машину и спасли девочку от насильника, которого полиция вскоре задержала. Дорошенко и Сизых наградили памятным знаком в Иркутском МВД.

Виктор Корнев и Марк Маклаков 16 ноября спасли из тонущей машины мужчину и его маленьких внуков. Игорь Чипизубов не справился с управлением, его автомобиль упал в реку Фонтанку в Петербурге. Самостоятельно выбраться и спасти детей ему не удавалось. Корнев выбил в машине стекло и вытащил младенца, а Маклаков помог водителю отстегнуть от детского кресла 9-летнего мальчика. Все успешно выбрались на берег, все мужчины получили награды от МЧС и главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Главного редактора РИА Новости Украина Кириилла Вышинского 15 мая 2018 года арестовали по обвинению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналист больше года провел в украинском СИЗО, после чего отказался от гражданства Украины и написал письмо презитденту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал, что не считает себя виновным. Путин назвал арест журналиста «абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой». 7 сентября 2019 года журналист вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, а в октябре журналист рассказал, что просто хотел поговорить с жителями Донбасса о войне, которая там идет уже пять лет и заявил, что останется верен своей профессии. За смелость отстаивать свою позицию до конца журналист достоин звания героя журналистского сообщества.

15 августа Дамир Юсупов и Георгий Мурзин спасли весь экипаж самолета и 226 пассажиров от неминуемой гибели, посадив лайнер с барахлящими двигателями в кукурузном поле. Юсупов и Мурзин получили звезды Героев России.

Журналисты ФАН вспомнили подвиги соотечественников, которые попали в новости. Но это не умаляет значимости миллионов других россиян, которые целый год трудились подчас в опасных и не самых комфортных условиях, чтобы сделать жизнь в России и вокруг себя лучше.