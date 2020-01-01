Московское метро бесплатно прокатило более 250 Дедов Морозов в новогоднюю ночь

Более 250 Дедов Морозов прокатились в московском метро в новогоднюю ночь. Многие из них были со своими Снегурочками и другими сказочными персонажами. Об этом рассказали в пресс-службе московского метрополитена.

«За новогоднюю ночь в метро Москвы проехали свыше 250 Дедов Морозов. Большая часть Дедов Морозов следовали в компании Снегурочек. Также на станциях метро в новогоднюю ночь были замечены снежинки, лисички, зайцы, гномы и эльфы», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что проезд в метро в новогоднюю ночь был бесплатным. Сообщается, что сотрудники еще до праздника старались пропускать новогодних персонажей в метро бесплатно.

Сотрудники добавили, что в ночь с 31 декабря на 1 января метрополитен обслуживали более десять тысяч человек. Пассажиры метрополитена могли не только услышать новогодние поздравления президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, но и прочитать их на экранах в вагонах метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 750 тысяч москвичей и гостей столицы бесплатно прокатились на общественном транспорте в новогоднюю ночь.