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18:20   1 Января 2020
Весь мир

Саррадж получит от Эрдогана восемь тысяч сирийских боевиков в помощь террористам ПНС

Саррадж получит от Эрдогана восемь тысяч сирийских боевиков в помощь террористам ПНС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу направить ему на помощь в Триполи восемь тысяч сирийских боевиков. Об этот сообщил телеканал AlArabia.

Вооруженные столкновения в Ливии начались после свержения лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Столицу Триполи контролируют боевики из террористического ПНС во главе с Файезом Сарраджем. ПНС Ливии представляет собой конгломерат запрещенных в России террористических организаций: «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане». Согласно Схиратскому соглашению, заключенному в конце 2015 года, срок полномочий ПНС истек еще в прошлом году, поэтому искусственно созданное ПНС уже не является не легитимным.

В апреле этого года Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара возобновила конртеррористическую операцию против боевиков ПНС. В связи с этим перебросы террористов из Сирии в Ливию начали носить массовый характер. Террористов доставляли из портов Турциив Ливию в сухогрузах и контейнеровозах. Тысячи бойцов из Турции прибыли в Ливию с начала лета.

ФАН ранее опубликовало материалы с подробностями турецкого вмешательства в дела Ливии. Игнорируя эмбарго ООН, Турция поставляет террористам ПНС оружие и военную технику, а так же перебрасывает в Ливию джихадистов из сирийской провинции Идлиб.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#турция #эрдоган #саррадж #пнс ливии

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