Независимый от «Нафтогаза» оператор транзина газа начал работать на Украине

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины успешно отделился от «Нафтогаза» и начал автономную работу по транзиту газа в ЕС. Об этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня завершился анбандлинг, независимый оператор ГТС полностью отделился от группы «Нафтогаз и начал автономную работу – транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС», — написал он.

Он пояснил, что раньше «Нафтогаз» был акционером оператора ГТС, а теперь компании будут клиентами. По его словам, «Нафтогаз» будет поддерживать ГТС в развитии конкурентного газового рынка на Украине.

По словам Коболева, Украина выполнила норму Третьего энергопакета Евросоюза и доказала что она – «надежный союзник».

20 декабря Москва и Киев согласовали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Кроме того, стороны договорились об отмене всех взаимных претензий. По решению суда, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов.

Согласно договору, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.