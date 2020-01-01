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17:26   1 Января 2020
Ближнее зарубежье

Новые цены на газ для населения начали действовать на Украине

Новые цены на газ для населения начали действовать на Украине

Новые цены на газ для населения начали действовать на Украине. Речь идет о гарантированной и рыночной цене.

Ранее украинский кабмин одобрил программу гарантированной цены на газ, согласно которой люди будут платить в отопительный сезон по 8 гривен, что составляет порядка 0,33 доллара за кубометр. Теперь граждане страны могут выбрать оплату по рыночной или гарантированной цене, которая будет действовать до конца марта 2020 года.

Глава украинского министерства энергетики Алексей Оржель заявил, что цена на газ для населения страны в первом квартале нового года будет на семь процентов ниже, чем в минувшем  году.

В среду, 1 января, сообщалось, что первая ночь транзита российского газа через Украину по новому договору прошла успешно.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #экономика #газ

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