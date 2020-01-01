Столичные синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды и гололедице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным метеорологов, в четверг, 2 января, в Москве и столичном регионе ухудшится погода: будет пасмурно, температура будет колебаться от +3 до -2, также будут осадки, поэтому на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Кроме того, местами скорость ветра может достигать 14 метров в секунду, что поспособствует образованию наледи. Москвичей и гостей столицы просят быть внимательными на дорогах и при переходе проезжей части.

В начале декабря синоптики предупреждали, что вскоре жители всей России столкнутся с погодными аномалиями.