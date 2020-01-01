Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московское метро бесплатно прокатило более 250 Дедов Морозов в новогоднюю ночь

Московское метро бесплатно прокатило более 250 Дедов Морозов в новогоднюю ночь

 Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей

Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей
Независимый от «Нафтогаза» оператор транзина газа начал работать на Украине

Независимый от «Нафтогаза» оператор транзина газа начал работать на Украине

 Новые цены на газ для населения начали действовать на Украине

Новые цены на газ для населения начали действовать на Украине
Саррадж получит от Эрдогана восемь тысяч сирийских боевиков в помощь террористам ПНС

Саррадж получит от Эрдогана восемь тысяч сирийских боевиков в помощь террористам ПНС

 Президент МОК призвал не политизировать Олимпийские игры

Президент МОК призвал не политизировать Олимпийские игры
Московское метро бесплатно прокатило более 250 Дедов Морозов в новогоднюю ночь

Московское метро бесплатно прокатило более 250 Дедов Морозов в новогоднюю ночь

 Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей

Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей
Независимый от «Нафтогаза» оператор транзина газа начал работать на Украине

Независимый от «Нафтогаза» оператор транзина газа начал работать на Украине

 Новые цены на газ для населения начали действовать на Украине

Новые цены на газ для населения начали действовать на Украине
Саррадж получит от Эрдогана восемь тысяч сирийских боевиков в помощь террористам ПНС

Саррадж получит от Эрдогана восемь тысяч сирийских боевиков в помощь террористам ПНС

 Президент МОК призвал не политизировать Олимпийские игры

Президент МОК призвал не политизировать Олимпийские игры
16:47   1 Января 2020
Россия

Видео с горящей фигурой мыши в центре Владивостока появилось в Сети

Видео с горящей фигурой мыши в центре Владивостока появилось в Сети

Видео с горящей фигурой мыши в центре Владивостока появилось в Сети. Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли светодиодную фигуру символа 2020 года, которая была накрыта тентом после поломки.

Фигуру мыши стоимостью 677 тысяч рублей установили в центре города ближе к середине декабря, а 15 декабря ее разбил местный автолюбитель, который незаконно заехал на площадь и решил подрифтовать вокруг елки. Сейчас нарушитель дожидается суда, а фигуру мыши решили оставить на месте аварии до того момента, пока не пройдет экспертиза.

Власти города тем временем установили на площади новую фигуру, а старая встретила новый год под тентом. По одной из версий, в нее попала петарда, по другой — вандалы специально подожгли конструкцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #владивосток #общество #новый год

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...