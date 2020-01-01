Видео с горящей фигурой мыши в центре Владивостока появилось в Сети. Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли светодиодную фигуру символа 2020 года, которая была накрыта тентом после поломки.

Фигуру мыши стоимостью 677 тысяч рублей установили в центре города ближе к середине декабря, а 15 декабря ее разбил местный автолюбитель, который незаконно заехал на площадь и решил подрифтовать вокруг елки. Сейчас нарушитель дожидается суда, а фигуру мыши решили оставить на месте аварии до того момента, пока не пройдет экспертиза.

Власти города тем временем установили на площади новую фигуру, а старая встретила новый год под тентом. По одной из версий, в нее попала петарда, по другой — вандалы специально подожгли конструкцию.