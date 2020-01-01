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16:54   1 Января 2020
Россия

Российские лыжники завоевали «золото» и «серебро» в гонке преследования «Тур де Ски»

Российские лыжники завоевали «золото» и «серебро» в гонке преследования «Тур де Ски»

Российский спортсмен Александр Большунов взял «золото» в гонке преследования классическим стилем, которая прошла в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Тоблахе. Вторым пришел россиянин Сергей Устюгов.

Большунов прошел дистанцию в 15 км за 38 минут 14,9 секунды. Устюгов финишировал с отставанием в 13,7 секунды.

Третье место занял финн Ииво Нисканен, придя к финишу на 24,8 секунды позже. Россиянин Артем Мальцев занял четвертое место (+29,2), Иван Якимушкин  прибыл девятым (+55,9), Андрей Мельниченко – семнадцатым (+1.16,8), Денис Спицов – восемнадцатым (+2.13,3), Андрей Ларьков – двадцатым (+2.19,9), Глеб Ретивых – пятьдесят седьмым (+5.03,2).

Россияне уже шесть раз брали золото на этапе «Тур де Ски». Победителями уже становились российские спортсмены Сергей Устюгов, Александр Легков, Николай Морилов, Никита Крюков и Максим Вылежагин.

3 января пройдут следующие гонки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Многодневная гонка завершится 5 января.

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Автор: Алина Бранцевич
#спорт #тур де ски #устюгов #большунов

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