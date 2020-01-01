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16:27   1 Января 2020
Россия

ЗАГС Петергофа отказался женить Деда Мороза и Снегурочку

ЗАГС Петергофа отказался женить Деда Мороза и Снегурочку

ЗАГС Петергофа отказался женить Деда Мороза и Снегурочку, инцидент произошел в последний день 2019 года, 31 декабря.

Жених и невеста хотели узаконить свои отношения в тематических костюмах, но сотрудники петергофского дворца бракосочетаний №4 сказали, что не будут их расписывать. Это связано с тем, что пара нарушает правила, а их внешний вид не соответствует требованиям. Паре предложили выбрать для торжества другую дату и прийти в других нарядах, также можно было расписаться в рабочем кабинете сотрудника ЗАГСа без присутствия фотографа.

Молодоженам такая идея не понравилась, и они попросили написать им официальный письменный отказ. Сотрудники учреждения в документе сослались на Правила поведения в помещениях Комитета по делам ЗАГС.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #свадьба #общество #петергоф #дед мороз #снегурочка

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