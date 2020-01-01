Общественный транспорт в Новый год бесплатно перевез более 750 тысяч москвичей

Более 750 тысяч москвичей и гостей столицы бесплатно прокатились на общественном транспорте в новогоднюю ночь. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

«Уже четвертый раз московский транспорт работал в новогоднюю ночь без перерыва. И впервые бесплатно. В результате его выбрали 750 тысяч москвичей и гостей города — на 20% больше, чем в прошлом году», – написал он.

Ранее сообщалось, что более 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях.