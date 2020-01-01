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16:22   1 Января 2020
Россия

Общественный транспорт в Новый год бесплатно перевез более 750 тысяч москвичей

Общественный транспорт в Новый год бесплатно перевез более 750 тысяч москвичей

Более 750 тысяч москвичей и гостей столицы бесплатно прокатились на общественном транспорте в новогоднюю ночь. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

«Уже четвертый раз московский транспорт работал в новогоднюю ночь без перерыва. И впервые бесплатно. В результате его выбрали 750 тысяч москвичей и гостей города — на 20% больше, чем в прошлом году», – написал он.

Ранее сообщалось, что более 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях.

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Автор: Алина Бранцевич
#москва #собянин #транспорт

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