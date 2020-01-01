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16:08   1 Января 2020
Россия

Более 75 тысяч человек встретили 2020 год в поездах России

Более 75 тысяч человек встретили 2020 год в поездах России

Более 75,5 тысячи человек встретили Новый год в поездах России, об этом сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

Как отметили в ФПК, также  207 тысяч человек воспользовались поездами 31 декабря 2019 года. Эта цифра на 10 процентов выше, чем количество пассажиров в последний день 2018 года, сообщает ФПК.

Все, кто встретил наступление Нового года в поездах дальнего следования, услышали поздравление начальников поездов, а детям в возрасте до 10 лет дарили сладкие подарки.

В компании рассказали, что из-за повышенного спроса на железнодорожные путешествия в новогодние каникулы пришлось назначить около полутора тысяч дополнительных рейсов, что на девять процентов превышает показатель 2018 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #поезд #общество #ржд #новый год #фпк

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