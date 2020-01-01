Более 75 тысяч человек встретили 2020 год в поездах России

Более 75,5 тысячи человек встретили Новый год в поездах России, об этом сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

Как отметили в ФПК, также 207 тысяч человек воспользовались поездами 31 декабря 2019 года. Эта цифра на 10 процентов выше, чем количество пассажиров в последний день 2018 года, сообщает ФПК.

Все, кто встретил наступление Нового года в поездах дальнего следования, услышали поздравление начальников поездов, а детям в возрасте до 10 лет дарили сладкие подарки.

В компании рассказали, что из-за повышенного спроса на железнодорожные путешествия в новогодние каникулы пришлось назначить около полутора тысяч дополнительных рейсов, что на девять процентов превышает показатель 2018 года.