Президент МОК призвал не политизировать Олимпийские игры

Олимпийские игры – это площадка для спортсменов, а не платформа для продвижения политических интересов. Об этом в своем новогоднем обращении заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Мы можем достичь глобальной солидарности только в том случае, если МОК и Олимпийские игры будут политически нейтральными. Олимпийские игры всегда являлись глобальной площадкой для спортсменов, они не должны быть платформой для продвижения чьих-либо политических интересов», – приводятся слова Баха на сайте организации.

Бах подчеркнул, что организация категорически не поддерживает политизацию спорта.

Бах рассказал, что для борьбы с допингом, МОК выделит десять миллионов долларов на защиту чистых спортсменов.

Президент МОК напомнил, что в этом году с 9 по 22 января в Лозанне пройдут юношеские Олимпийские игры, а с 24 июля по 9 августа в Токио пройдут летние Олимпийские игры.