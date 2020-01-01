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 Президент МОК призвал не политизировать Олимпийские игры

Президент МОК призвал не политизировать Олимпийские игры
15:59   1 Января 2020
Весь мир

Президент МОК призвал не политизировать Олимпийские игры

Президент МОК призвал не политизировать Олимпийские игры

Олимпийские игры – это площадка для спортсменов, а не платформа для продвижения политических интересов. Об этом в своем новогоднем обращении заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Мы можем достичь глобальной солидарности только в том случае, если МОК и Олимпийские игры будут политически нейтральными. Олимпийские игры всегда являлись глобальной площадкой для спортсменов, они не должны быть платформой для продвижения чьих-либо политических интересов», – приводятся слова Баха на сайте организации.

Бах подчеркнул, что организация категорически не поддерживает политизацию спорта.

Бах рассказал, что для борьбы с допингом, МОК выделит десять миллионов долларов на защиту чистых спортсменов.

Президент МОК напомнил, что в этом году с 9 по 22 января в Лозанне пройдут юношеские Олимпийские игры, а с 24 июля по 9 августа в Токио пройдут летние Олимпийские игры.

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Автор: Алина Бранцевич
#мок #олимпийские игры #бах

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