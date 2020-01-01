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15:47   1 Января 2020
Весь мир

Наталья Водянова выходит замуж за французского миллиардера Антуана Арно

Наталья Водянова выходит замуж за французского миллиардера Антуана Арно

Российская супермодель, основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова выходит замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Пара более девяти лет вместе и воспитывает двух совместных сыновей, но узаконить отношения они решили лишь сейчас.

Супермодель поделилась новостью в Instagram, выложив фотографию с Антуаном Арно и кольцом на пальце. В подписи к фотографии соответствующие картинки — обручальное кольцо, влюбленная пара и невеста.

У Натальи Водяновой есть трое детей от первого брака — двое сыновей и дочь. С Арно модель познакомилась в 2008 году, о своих отношениях они официально объявили в 2010-м. Спустя четыре года у них родился сын Максим, еще через два года — сын Роман.

Наталье Водяновой 37 лет, ее избраннику — 42. Арно родился во Франции, он является генеральным директором Berluti и председателем совета директоров Loro Piana. Обе компании выпускают мужскую обувь, одежду и аксессуары класса «люкс».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #наталья водянова

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