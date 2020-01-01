Российская супермодель, основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова выходит замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Пара более девяти лет вместе и воспитывает двух совместных сыновей, но узаконить отношения они решили лишь сейчас.

Супермодель поделилась новостью в Instagram, выложив фотографию с Антуаном Арно и кольцом на пальце. В подписи к фотографии соответствующие картинки — обручальное кольцо, влюбленная пара и невеста.

У Натальи Водяновой есть трое детей от первого брака — двое сыновей и дочь. С Арно модель познакомилась в 2008 году, о своих отношениях они официально объявили в 2010-м. Спустя четыре года у них родился сын Максим, еще через два года — сын Роман.

Наталье Водяновой 37 лет, ее избраннику — 42. Арно родился во Франции, он является генеральным директором Berluti и председателем совета директоров Loro Piana. Обе компании выпускают мужскую обувь, одежду и аксессуары класса «люкс».