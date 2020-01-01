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15:37   1 Января 2020
Россия

Первая ночь транзита российского газа через Украину по новому договору прошла успешно

Первая ночь транзита российского газа через Украину по новому договору прошла успешно

Первая ночь работы ООО «Оператор ГТС Украины» прошла в штатном режиме. Об этом глава компании Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

«Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», – написал он.

В пресс-службе компании сообщили, что первые кубометры газа уже транспортированы в ЕС по новому контракту.

20 декабря представители России и Украины подписали новый контракт по транзиту российского газа в Европу. «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению суда, а также компании договорились об отмене всех взаимных претензий.

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Автор: Алина Бранцевич
#газпром #транзит газа через украину #гтс украины

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