Первая ночь транзита российского газа через Украину по новому договору прошла успешно

Первая ночь работы ООО «Оператор ГТС Украины» прошла в штатном режиме. Об этом глава компании Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

«Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», – написал он.

В пресс-службе компании сообщили, что первые кубометры газа уже транспортированы в ЕС по новому контракту.

20 декабря представители России и Украины подписали новый контракт по транзиту российского газа в Европу. «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению суда, а также компании договорились об отмене всех взаимных претензий.