Новогодний маршрут подготовили для гостей и жителей Москвы

Новогодний маршрут подготовили гостям и жителям Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства города. Маршрут будет начинаться от Манежной площади и завершится в саду «Эрмитаж».

Любители прогулок смогут пройтись по центральным улицам столицы, пройдя Большой театр, ЦУМ, Дом союзов, Сандуновские бани и ресторан «Эрмитаж», где впервые приготовили знаменитый салат «Оливье», ставший для россиян традиционным и одним из самых любимых блюд новогоднего застолья. Подробно с прогулочным новогодним маршрутом можно ознакомиться на сайте «Узнай Москву».

Как пояснил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов, каждый из объектов маршрута появился в нем неслучайно: он каким-то образом связан с Новым годом.