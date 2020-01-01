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15:10   1 Января 2020
Ближнее зарубежье

Помпео перенес визит в Узбекистан, запланированный на 5-6 января

Помпео перенес визит в Узбекистан, запланированный на 5-6 января

Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Узбекистан перенесли с 5-6 января на более поздний срок по взаимной договоренности. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Узбекистана.

«По взаимной договоренности намеченные на 5–6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с Государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в г.Ташкенте в формате «Центральная Азия – США» («С5+1») переносятся на более поздние сроки», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что точные даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Ранее в западной прессе отметили, что с приходом к власти президента Шавката Мирзиеева Узбекистан проводит целый ряд классических либеральных реформ и показывает резкий экономический рост. В 2019 году Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist. Более того, в 2019 году Узбекистан посетили 428 тысяч туристов из России, что почти на четверть больше, чем в 2018 году.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #узбекистан #помпео

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