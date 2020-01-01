Ким Чен Ын впервые с 2011 года не выпустил новогоднее обращение к жителям КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые с 2012 года не выпустил новогоднее обращение к жителям КНДР. В ночь на 1 января северокорейцы не услышали отдельного обращения к нации.

Вместо этого Ким Чен Ын выступил 1 января с докладом, где сообщалось об итогах четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. В своем докладе глава Северной Кореи заявил, что страна продолжит разрабатывать стратегическое оружие и не будет в одностороннем порядке соблюдать договоренности о денуклеаризации, пока США не примут ответные меры.

На утреннем выступлении с докладом Ким Чен Ын появился не в привычном для него френче, а в европейском костюме с галстуком. Выступление проходило в кабинете северокорейского лидера, за спиной которого висели портреты его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира.

Стоит отметить, что предыдущие годы новогодние послания лидера КНДР публиковала официальная газета Трудовой партии «Нодон Синмун».

После заявления Ким Чен Ына касаемо Соединенных Штатов госсекретарь США Майк Помпео отрегировал на возможный отказ КНДР от моратория на атомные испытания.