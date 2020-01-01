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 Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде

Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде
14:48   1 Января 2020
Весь мир

Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде

Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде

Военные США применили слезоточивый газ против гражданских, которые вышли на массовую акцию около американского посольства в Багдаде, сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

«Военнослужащие США применили слезоточивый газ против демонстрантов у посольства в Багдаде», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам. Полиция применила слезоточивый газ и сделала несколько выстрелов воздух, от чего пострадали около 20 участников акции.

Акции протеста у посольства Соединенных Штатов начались сразу после похорон членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которые погибли от ударов американских беспилотников.

Отмечается, что участники акции протеста подожгли часть внешней стены у здания посольства США и забросали территорию ведомства бутылками с зажигательной смесью.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #ирак #багдад #ближний восток #протесты

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