Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде

Военные США применили слезоточивый газ против гражданских, которые вышли на массовую акцию около американского посольства в Багдаде, сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

«Военнослужащие США применили слезоточивый газ против демонстрантов у посольства в Багдаде», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам. Полиция применила слезоточивый газ и сделала несколько выстрелов воздух, от чего пострадали около 20 участников акции.

Акции протеста у посольства Соединенных Штатов начались сразу после похорон членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которые погибли от ударов американских беспилотников.

Отмечается, что участники акции протеста подожгли часть внешней стены у здания посольства США и забросали территорию ведомства бутылками с зажигательной смесью.