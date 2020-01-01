Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение

Украинские телеканалы Первый и Прямой променяли действующего президента страны Владимира Зеленского на экс-главу государства Петра Порошенко и показали его новогоднее обращение. В своем видеопоздравлении Порошенко обратился к украинцам вместе со свой супругой Мариной.

Новогоднее поздравление Порошенко можно разобрать на цитаты. Например, экс-президент страны заявил, что «запас оптимизма придает ему оптимизм».

Также он напомнил гражданам страны о тех изменениях, которые «украинцы осуществили на протяжении пяти лет», имея ввиду свой президентский срок. На тему оптимизма он также высказался, что его «оказалось не так просто пошатнуть».

Порошенко также рассказал, что поддержка среди сторонников «вдохновляет и окрыляет».

«Мы вместе обороняем наши цели: и перспективу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и язык, и веру, и армию», — резюмировал бывший президент Украины.

Новогоднее обращение Зеленского оба телеканала показали, когда новый год уже наступил.