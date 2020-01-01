Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новогодний маршрут подготовили для гостей и жителей Москвы

Новогодний маршрут подготовили для гостей и жителей Москвы

 Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях

Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях
Помпео перенес визит в Узбекистан, запланированный на 5-6 января

Помпео перенес визит в Узбекистан, запланированный на 5-6 января

 Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение

Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение
Папа Римский признался, что потерял терпение, когда ударил паломницу по руке

Папа Римский признался, что потерял терпение, когда ударил паломницу по руке

 Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде

Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде
Новогодний маршрут подготовили для гостей и жителей Москвы

Новогодний маршрут подготовили для гостей и жителей Москвы

 Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях

Почти 6,5 миллиона россиян встретили Новый год на праздничных гуляниях
Помпео перенес визит в Узбекистан, запланированный на 5-6 января

Помпео перенес визит в Узбекистан, запланированный на 5-6 января

 Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение

Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение
Папа Римский признался, что потерял терпение, когда ударил паломницу по руке

Папа Римский признался, что потерял терпение, когда ударил паломницу по руке

 Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде

Военные США слезоточивым газом разогнали штурмовавших посольство в Багдаде
14:00   1 Января 2020
Ближнее зарубежье

Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение

Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение

Украинские телеканалы Первый и Прямой променяли действующего президента страны Владимира Зеленского на экс-главу государства Петра Порошенко и показали его новогоднее обращение. В своем видеопоздравлении Порошенко обратился к украинцам вместе со свой супругой Мариной.

Новогоднее поздравление Порошенко можно разобрать на цитаты. Например, экс-президент страны заявил, что «запас оптимизма придает ему оптимизм».

Два телеканала променяли Зеленского на Порошенко и показали его новогоднее обращение

Также он напомнил гражданам страны о тех изменениях, которые «украинцы осуществили на протяжении пяти лет», имея ввиду свой президентский срок. На тему оптимизма он также высказался, что его «оказалось не так просто пошатнуть».

Порошенко также рассказал, что поддержка среди сторонников «вдохновляет и окрыляет».

«Мы вместе обороняем наши цели: и перспективу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и язык, и веру, и армию», — резюмировал бывший президент Украины.

Новогоднее обращение Зеленского оба телеканала показали, когда новый год уже наступил.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#порошенко #украина #политика #новогоднее обращение #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...